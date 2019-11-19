بالدلائل.. نكشف أكاذيب والدة علاء عبد الفتاح المحبوس في قضية التحريض على التظاهر

رغم زيارتها المتكررة لنجلها، لا تزال ليلى سويف، تردد أكاذيب حول عدم زيارتها لنجلها المتهم علاء عبدالفتاح المحبوس على ذمة القضية رقم 1356 / 2019 أمن دولة عليا، بالتحريض على التظاهر.





تردد الأكاذيب

تردد ليلى سويف، الأكاذيب حول عدم زيارتها لنجلها المتهم علاء عبدالفتاح المحبوس على ذمة القضية رقم 1356 / 2019 أمن دولة عليا، بالتحريض على التظاهر.





كشف الحقيقة

وتداولت معلومات، حول أن الدكتورة ليلى سويف زارت ابنها 8 مرات خلال الفترة من 10 أكتوبر حتى 9 نوفمبر 2019، بصحبة ابنتها منى أحمد، ومحامي علاء عبدالفتاح، طبقا للقواعد المنظمة لزيارات المحبوسين المودعين بالسجون، وكان من بينها زيارات استثنائية.





الاحتفال بعيد ميلاده

وفي إطار كشف الحقيقة، قامت ليلى سويف، بزيارة نجلها علاء عبدالفتاح، أمس الإثنين بصحبة ابنتها، حيث احتفلوا داخل السجن بعيد ميلاده، وسمحت إدارة السجن بإدخال جميع أنواع الأطعمة لزوم الاحتفال، لكنها لا تزال تردد الأكاذيب حول عدم زيارة نجلها.