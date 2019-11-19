نائب محافظ الإسماعيلية يستعرض المشروعات الإنشائية للمدارس الجديدة

أعلن المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، أنه يجرى العمل حاليا على قدم وساق فى تشييد وانشاء وتجهيز عدد 18 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية ضمن خطة العام المالى الجارى 2019-2020 بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



وأشار نائب محافظ الإسماعيلية الى أنه من المقرر أن يتم افتتاح مدرستان جديدتان ودخولهما للخدمة الفعلية مع بداية النصف الثانى من العام الدراسى الجارى وهما مدرسة فاطمة الزهراء بقرية أبوخليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب ومدرسة الشهيد مصطفى الخياط الرسمية للغات بمدينة الإسماعيلية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده نائب محافظ الإسماعيلية بحضور كل من الدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم ونائبه الدكتورعادل عثمان وكيل المديرية، والمهندس محمد عبده مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة، واللواء محمود سلامة مستشار المحافظة للتخطيط والمتابعة والذى تناول خلاله استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات أنشاء المدارس الجديدة ونسب التنفيذ الفعلى لها وسبل دفع عجلة العمل.

