المتهمون بالتنمر على أفريقي: "كنا بنهزر".. والطالب يتهمهم بالسخرية

تواصل النيابة العامة بحدائق القبة تحقيقاتها مع المتهمين بالتنمر على طالب إفريقي، بعدما سخروا من لون بشرته السمراء، وقاموا بتصويره وهم يستهزءون به، ووجه لهم الطالب الإفريقي تهمة السخرية منه لكونه بشرته سمراء، ومن طريقة كلامه.



وقال المتهمين الثلاثة خلال التحقيقات التي أجريت معهم، أإنهم يعرفوا الطالب الإفريقي، وهو جارهم ولم يقصدوا التنمر عليه، أو السخرية منه، موضحين " كنا بنهزرومكناش نعرف إن هيحصل كده والفيديو ينتشر على الفيسبوك".



كانت تمكنت الاجهزة الأمنية من القبض على المتهمين فى واقعة التنمرعلى طالب أفريقي الجنسية أثناء سيره فى الشارع حاملا حقيبته المدرسة، وتبين أن المتهمين 3 طالبين فى الجامعة وعامل، وأن الطالب الأفريقي يدعي جون مانوث طالب بالمرحلة الابتدائية بمدرسة اللاجئين بالعباسية، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.



ورصدت متابعة الأجهزة الأمنية مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، لـ 3 أشخاص اوقفوا طالب إفريقي أثناء سيره فى منطقة حدائق القبة يحمل حقيبته المدرسية وقاموا بالاستهزاء منه، وقام أحدهم بتصويره، كنوع من السخرية من بشرته السمراء، وطلب الطالب تركه لتاخره على موعد المدرسة ولكنهم اعترضوا طريقه واستمروا فى مضايقته والإستهزاء على طريقة كلامه.



وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا لفيديو لحالة تنمر ضد طفل من أحد الأصول الأفريقية في أحد مناطق محافظة القاهرة، مما آثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بضرورة محاسبة الشابين على تلك الواقعة المسيئة.

