إدارة مهرجان موسم الرياض توضح سبب تأجيل حفل أحلام

_حفل أحلام الأغلي سعرا



حيث بلغ أقل سعر تذكرة في الحفل 5 آلاف ريال سعودي، بينما حجز مقعد ملكي سيكلف 15 ألف ريال سعودي.



وتسبب ذلك الأمر، في اثارة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية، متسائلين عن سبب الارتفاع الباهظ في تذاكر حفلها.



على صعيد أخر تشارك أحلام، في هذا الموسم من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير "ذا فويس"، والذي شهد العديد من التغيرات في لجنة التحكيم، وضم البرنامج الديفا سميرة سعيد، والفنانة أحلام، والنجم محمد حماقي، والسوبر ستار راغب علامة.



ويعد برنامج "ذا فويس 5"، لاكتشاف المواهب من أهم برامج المسابقات الغنائية، ويشارك فيه مواهب من 17 دولة عربية، والبرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، ويضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا ضمن فريق كل مدرب، بدلا عن 12، وتعقبها مرحلة "المواجهة" والانتقال إلى "الحلبة" بـ3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل مدرّب الفريق للتنافس بهما في مرحلة المواجهة.



أعلن منذ قليل الحساب الرسمي لإدارة مهرجان موسم الرياض عبر "تويتر" تأجيل حفل الفنانة الإماراتية أحلام، والذي من المقرر إقامته مساء اليوم وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.وكتب الحساب: "نعتذر منكم.. بسبب الأحوال الجوية، تقرر تأجيل حفل توزيع جوائز معالى المستشار تركى آل الشيخ فى ملتقى #أنا_عربية للتصميم بمشاركة فنانة العرب أحلام".