كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش العراق LIVE Iraq

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يلتقي منتخب العراق بمنافسه منتخب البحرين في التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي ستقام مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2019. حقق منتخب البحرين الانتصار على منتخب كمبوديا ومنتخب إيران بهدف للا شيء في المباراتين السابقتين، في حين تعادل قبل ذلك مع منتخب العراق وهونج كونج، ليصبح رصيده 8 نقاط. ويعد فارق النقاط لصالح منتخب العراق بفارق نقطتين، ويحتاج المنتخب للخروج بنتيجة إيجابية نظراً لاقتراب منتخب إيران من المُنافسة كونه يمتلك 6 نقاط. ويحتل منتخب العراق صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، حيث استطاع الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة فقط، حيث تعادل في الجولة الأولى مع المنتخب البحريني، وفاز على هونج كونج وكمبوديا وإيران.



