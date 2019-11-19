يلا live مشاهد مباراة العراق ضد البحرين بث مباشر MBC Iraq YouTube مجانًا بدون تقطيع bein SPORT شاهد ماتش العراق LIVE

مشاهدة مباراة العراق والبحرين في تصفيات كأس العالم 2022، اليوم الثلاثااء 19-11-2019 .. بث مباشر لحظة بلحظة





يلتقي المنتخب العراقي بشقيقه البحريني بسلطنة عمان مساء الثلاثاء، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس آسيا وكأس العالم 2022 بقطر.





وتحتل العراق صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بينما البحرين حصدت ثمانية نقاط في المركز الثاني.







