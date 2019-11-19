Advertisements
Advertisements
Advertisements

مهرجان اليوم الرياضي بالمدن الجامعية للطلبة بالفيوم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
أقيم اليوم الثلاثاء، مهرجان اليوم الرياضي بالمدن الجامعية للطلبة بحضور مسعود عبدالحميد والأستاذة فايزة حجي مدير عام المدن الجامعية، وتضمن المهرجان عدد من المسابقات شملت تنس الطاولة والجرى ومصارعة الذراعين وشد الحبل وعدد من المسابقات والألعاب الترفيهية بين طلاب المباني.

كما نظمت الإدارة العامة للمدن الجامعية الأمسية الشعرية ونادي آفاق الأدبي بالمدن الجامعية للطالبات بحضور الدكتور مسعود عبد الحميد مسئول التواصل الطلابي وذلك اليوم الثلاثاء، بمشاركة الطلاب أحمد عبد القادر أمير شعراء الفصحى ومحمود سالم أمير شعراء العامية وأحمد خيري وعلاء محمد ومحمد جمال ومحمد فتحي امير.

وقد تضمنت الأمسية تقديم عدد من الأشعار المختلفة وشرح مجالات الكتابة الأدبية في مجالات الشعر والقصة والمقال والرواية الأدبية والتأليف.

مهرجان اليوم الرياضي بالمدن الجامعية للطلبة بالفيوم
مهرجان اليوم الرياضي بالمدن الجامعية للطلبة بالفيوم
مهرجان اليوم الرياضي بالمدن الجامعية للطلبة بالفيوم
مهرجان اليوم الرياضي بالمدن الجامعية للطلبة بالفيوم
مهرجان اليوم الرياضي بالمدن الجامعية للطلبة بالفيوم
مهرجان اليوم الرياضي بالمدن الجامعية للطلبة بالفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهرجان مصر مدن جامعية اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ يوم

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

عاجل.. أول تحرك قانوني ضد مطرب شهير وزوجته "رموا ولادهم في الشارع"

منذ حوالي 4 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ يوم

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تصريح مثير من شوبير عن منتخب مصر وتشكيل البدري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 10 ساعات

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. الأهلي يحقق مع نجم المنتخب الأوليمبي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة بني سويف يوافق على إنشاء قناة إذاعية بكلية الآداب

"رياضة كفر الشيخ" تعلن عن أكبر مهرجان إبداعي لمراكز الشباب

وزير التعليم العالي يستقبل الطلاب الجدد بجامعة عين شمس

بالصور.. جامعة عين شمس تنظم مهرجانا لاستقبال الطلاب الجدد

المدن الجامعية تحتفل بالمولد النبوي الشريف بجامعية الفيوم (صور)

المدن الجامعية للطالبات بالفيوم تنظم عدة مسابقات (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:59 م

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

07:28 م

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status