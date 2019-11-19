مهرجان اليوم الرياضي بالمدن الجامعية للطلبة بالفيوم

أقيم اليوم الثلاثاء، مهرجان اليوم الرياضي بالمدن الجامعية للطلبة بحضور مسعود عبدالحميد والأستاذة فايزة حجي مدير عام المدن الجامعية، وتضمن المهرجان عدد من المسابقات شملت تنس الطاولة والجرى ومصارعة الذراعين وشد الحبل وعدد من المسابقات والألعاب الترفيهية بين طلاب المباني.



كما نظمت الإدارة العامة للمدن الجامعية الأمسية الشعرية ونادي آفاق الأدبي بالمدن الجامعية للطالبات بحضور الدكتور مسعود عبد الحميد مسئول التواصل الطلابي وذلك اليوم الثلاثاء، بمشاركة الطلاب أحمد عبد القادر أمير شعراء الفصحى ومحمود سالم أمير شعراء العامية وأحمد خيري وعلاء محمد ومحمد جمال ومحمد فتحي امير.



وقد تضمنت الأمسية تقديم عدد من الأشعار المختلفة وشرح مجالات الكتابة الأدبية في مجالات الشعر والقصة والمقال والرواية الأدبية والتأليف.



