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الأهلي يغازل إيليكي وبولولو لتدعيم خط الهجوم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:35 م
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الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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يفاضل مسئولو النادي الأهلي بين المهاجم النيجيري إيليكي مهاجم بازل السويسري والأنجولي أفيميمكو بولولو مهاجم فريق لوزيرين السويسري من أجل التعاقد مع أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


ويسعى مسئولو النادي الأهلي لحسم التعاقد مع أحد اللاعبين من أجل تدعيم خط هجومه في يناير المقبل، للمنافسة على جميع الألقاب هذا الموسم.


ويأمل مسئولو النادي الأهلي في إتمام التعاقد مع أحد اللاعبين وإن كانت المؤشرات تشير إلى الاقتراب من التعاقد مع الأنجولي أفيميكو بولولو بعد المفاوضات القوية التي قادها أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي.


وفي حالة إتمام تعاقد الأهلي مع المهاجم الأنجولي فإن مواطنه جيرالدو دا كوستا سيكون أول الراحلين عن الأهلي في يناير بناء على توصية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

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