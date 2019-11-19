مؤشر سوق دبي المالي يربح 18.9 نقاط في ختام جلسة منتصف الأسبوع





سوق دبي المالي





أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.71% رابحاً 18.91 نقطة ليغلق عند مستوى 2701.02 نقطة، مدفوعا بصعود 7 قطاعات ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم نحو 194 مليون سهم محققة ما قيمته 199.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3814 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 25 سهماً، وانخفضت 5 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

سوق دبي المالي .. ارتفاع 7 قطاعات علي رأسها قطاع التأمين





وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق دبي المالي ، فقد ارتفعت 7 قطاعات، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.65%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.51%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.67%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%.

سوق دبي المالي .. تعرف علي الأ سهم الأكثر إرتفاعاً وانخفاضاًاليوم





وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي ، فقد تصدر سهم شركة أملاك للتمويل قائمة الاسم المرتفعة بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 10.78%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.35%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 1.08%