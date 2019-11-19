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مؤشر سوق دبي المالي يربح 18.9 نقاط في ختام جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:24 م
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبي المالي

أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.71% رابحاً 18.91 نقطة ليغلق عند مستوى 2701.02 نقطة، مدفوعا بصعود 7 قطاعات ،وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم نحو 194 مليون سهم محققة ما قيمته 199.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3814 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 25 سهماً، وانخفضت 5 أسهم، واستقرت 3 أسهم.
 
سوق دبي المالي .. ارتفاع 7 قطاعات علي رأسها قطاع التأمين 

وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق دبي المالي ، فقد ارتفعت 7 قطاعات، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.65%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.51%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.67%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%.
 
سوق دبي المالي .. تعرف علي الأسهم الأكثر إرتفاعاً وانخفاضاًاليوم

وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي ، فقد تصدر سهم شركة أملاك للتمويل قائمة الاسم المرتفعة  بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 10.78%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.35%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 1.08%
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