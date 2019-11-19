جمال بيومي: علاقة مصر وألمانيا الأقدم دبلوماسيا في التاريخ



وأشار "بيومي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن العلاقات التي تربط بين مصر ودول أوروبا لا تقتصر على الطرفين، بل تمتد إلى أن مصر منفتحة إلى أسواق هامة، كالسوق الأفريقي والسوق الأوروبي، ومنطقة تجارة حرة عربية.



وشدد على ضرورة زيادة حجم المنتجات والبضائع المصرية حتى يتم تصديرها للخارج، بما سيعود بالنفع على مصر اقتصاديا، موضحًا أن مصر تواجه تحدي فتح الأسواق، وتطويرها، والقضاء على البيروقراطية كونها أكبر داء يواجه المستثمر.



قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية الألمانية من أقدم العلاقات الدبلوماسية في التاريخ الحديث، وتقوم على الاحترام المتبادي، والألمان ينظرون بإعجاب لدور مصر في القارة الأفريقية.