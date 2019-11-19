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بخصومات يتوجها اللون الأسود.. ننشر أهم عروض كارفور في البلاك فرايدي ومواعد انطلاقها وانتهائها
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:24 م
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عروض كارفور في البلاك فرايدي
بعد طول انتظار أعلنت سلاسل هايبر ماركت كارفور على مستوى الجمهورية عروضها للبلاك فرايدي الحدث الاهم الذي ينتطره المواطنون طوال شهر نوفمبر، وشملت العروض التى يقدمها كارفور في البلاك فرايدي الادوات المنزلية والأدوات الكهربائية والهواتف المحمولة واجهزة الكمبيوتر والتلفزيون وهو اهم ما يبحث عنه المواطنين في البلاك فرايدي وننشر فيما يلي أهم ما جاء فى عروض كارفور في البلاك فرايدي .
موعد انطلاق عروض كارفور في البلاك فرايدي
تستمر عروض كارفور في البلاك فرايدي من الفترة ابتدا من 19 نوفمبر الجارى غلى 1 ديسمبر المقبل وشملت العروض ايضا المنتحات الغذائية وأدوات المدارس وأدوات المطبخ وغير ذلك من السلع والمنتحات المختلفة، فضلا عن والاطعمة المجففة والمجمدة التى تحتاج اليها الاسرة المصرية خاصة للمدارس والاطفال فضلا عن بعض الاجهزة والسلع المنزلية وغيرها فضلاً عن الخصومات على بعض المسليات والحلويات وغيرها بهدف التسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الأساسية والأدوات المنزلية.
عروض كارفور في البلاك فرايدي على اللحوم والدواجن
حيث سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعروستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.
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