بخصومات يتوجها اللون الأسود.. ننشر أهم عروض كارفور في البلاك فرايدي ومواعد انطلاقها وانتهائها

موعد انطلاق عروض كارفور في البلاك فرايدي

تستمر عروض كارفور في البلاك فرايدي من الفترة ابتدا من 19 نوفمبر الجارى غلى 1 ديسمبر المقبل وشملت العروض ايضا المنتحات الغذائية وأدوات المدارس وأدوات المطبخ وغير ذلك من السلع والمنتحات المختلفة، فضلا عن والاطعمة المجففة والمجمدة التى تحتاج اليها الاسرة المصرية خاصة للمدارس والاطفال فضلا عن بعض الاجهزة والسلع المنزلية وغيرها فضلاً عن الخصومات على بعض المسليات والحلويات وغيرها بهدف التسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الأساسية والأدوات المنزلية.











