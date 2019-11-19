اعتقال مواطن سوري خطط لهجوم إرهابي في ألمانيا

اعتقلت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، مواطن سوري، إثر الاشتباه في تبادله معلومات عن صناعة القنابل مع مجموعة إرهابية، على منصة التراسل "مسنجر"، بغرض التخطيط لهجوم.

وداهمت قوات الشرطة الألمانية، شقة المشتبه فيه، 37 عاما، في برلين، ووجدت أنه كان قد بدأ في شراء مواد كيماوية، وأخرى لصنع عبوات ناسفة، حسبما قال مكتب المدعي العام.

وأضاف: "كان الغرض من العبوة هو تفجيرها في وقت غير معروف في مكان غير معروف في ألمانيا لقتل أكبر عدد من الناس"، وفق ما ذكرت "رويترز".

وأعلنت الشرطة الألمانية، اعتقال ثلاثة أشخاص، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة أوفنباخ غرب البلاد، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم بالقنابل، نيابة عن تنظيم "داعش" الإرهابي.

وشهدت ألمانيا عدة هجمات إرهابية، خلال الأعوام الأخيرة، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، حيث التحق عدد من مواطني البلد الأوروبي بتنظيم داعش المتطرف في سوريا والعراق بعد عام 2012.