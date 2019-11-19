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تأييد حكم السجن 6 أشهر للمتسبب في مصرع وكيل علاقات محافظة البحر الأحمر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:49 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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أيدت محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر، برئاسة المستشار على أبو كريشة، اليوم الثلاثاء، قرار محكمة الجنح، بالسجن لمدة 6 أشهر، مع الشغل والنفاذ، للمتسبب في وفاة وكيل إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة البحر الأحمر.

وكانت محكمة جنح البحر الأحمر، قضت في وقت سابق بالسجن لمدة 6 أشهر، على المدعو "محمود. ا. ع"، لتسببه في مصرع علي عمران وكيل إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، إثر اصطدامه بسيارة ملاكي بطريق النصر بالغردقة، أثناء قيادته بسرعة جنونية.

وكان لقي في 12 من أغسطس الماضي، علي عمران، وكيل إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة البحر الأحمر، مصرعه، أثناء عبوره طريق النصر بالغردقة، بعدما صدمته سيارة مصرعه أودت بحياته في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، إلى أن اصدرت المحكمة قرارها اليوم بالسجن للمتسبب في مصرعه 6 أشهر.
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