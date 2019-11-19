الإفتاء: يجوز الوضوء مع الاستحمام بشرط

وعقب الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن الحجاب فرض، وتركه حرام شرعًا، والله الذي فرض الصلاة والصيام هو الذي فرض الحجاب، وهو صون وعفاف للمرأة، وعلى تاركته أن ترتديه لكونه فرض عليها".



وحول ما إذا كان الوضوء مع الاستحمام جائز، أوضح "العجمي"، أنه يجوز الوضوء مع الاستحمام بشرط عدم لمس العورة، لافتًا إلى أنه حال مس العورة فالغسل صحيح ولا الوضوء غير صحيح".



وردًا على سؤال هل يستلزم طبخ العقيقة أم يجوز توزيعها لحوم؟، أكد أمين لجنة الفتوى، أن الأصل في العقيقة الذبح والطبخ، والأفضل هو توزيعها على الفقراء غير مطبوخة؛ لكونهم حال دعوتهم قد لا يحضرون.



ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه: "ما حكم من تترك الحجاب رغم التزامها بكافة العبادات".