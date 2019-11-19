تأجيل النظر في قضية الشهيد رياض بروطة إلى 24 ديسمبر القادم

قررت الدائرة الجنائية المختصة في النظر بدائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية الشهيد رياض بروطة الى جلسة يوم 24 ديسمبر القادم علما وان المتهم في هذه القضية وهو العنصر الارهابي زياد الغربي رفض مغادرة غرفة الايقاف بالمحكمة والمثول اما هيئة الدائرة الجنائية .



