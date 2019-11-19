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تأجيل النظر في قضية الشهيد رياض بروطة إلى 24 ديسمبر القادم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:20 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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قررت الدائرة الجنائية المختصة في النظر بدائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية الشهيد رياض بروطة الى جلسة يوم 24 ديسمبر القادم علما وان المتهم في هذه القضية وهو العنصر الارهابي زياد الغربي رفض مغادرة غرفة الايقاف بالمحكمة والمثول اما هيئة الدائرة الجنائية .

وطالب محامو الإرهابي القائمون بالحق الشخصي بالتاخير لإعداد طلبات الدعوى المدنية وهو ما استجابت له المحكمة علما وانا الواقعة جدت في سنة 2017 عندما اقدم عنصر ارهابي على طعن الرائد بشرطة المرور رياض بروطة بسكين على مستوى الرقبة وذلك بمفترق باردو وطعن زميله وهو حافظ امن وأدت العملية الارهابية الى استشهاد بروطة دقائق قبل وصوله الى المستشفى
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