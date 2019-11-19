الإفتاء توضح حكم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي دون قفاز

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "ما هو الوقت المحدد للفصل بين العمرة والأخرى".



وعقب الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إنه يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة ولا حرج في ذلك، طالما أن هناك التزام بشروط العمرة، ولا يوجد وقت محدد لفصل بين العمرة والاخرى، وإنما على حسب الاستطاعة والقدرة والوقت والظروف".



وحول هل هناك ضرورة لارتداء المرأة القفاز لمصافحة رجل أجنبي، أوضح "العجمي"، أنه إن فعلت ذلك فهو خير لها، وإن لم تفعل فلا حرج عليها في ذلك.



وحول هل للمرأة أن تكذب على زوجها لأخذ حق من حقها كأن تتعلل بمرض والدتها لزيارة بيت أهلها، أكد أمين الفتوي، أن الأصل أن الكذب حرام لا يجوز وعليها أن تكون صريحة واضحة وأن تبحث عن اسباب منعها من زيارتها لأهلها، وتتجنب هذه الأسباب وتكون صريحة مع زوجها؛ لأن الكذب حرام ولا يجوز.

