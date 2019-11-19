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القبض على 15 شخصا لتورطهم في قضايا حق عام بنابل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:09 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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نظمت منطقة الأمن الوطني بنابل، حملة أمنيّة شملت المؤسسات المالية ومحيط المؤسسات التربوية ومحطات ووسائل النقل، وذلك إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام.

وأسفرت الحملة عن إيقاف 15 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام، القيام بـ 190 رقابة ترتيبية على وسائل النقل.

كما أسفرت عن تحرير 24 بين محاضر ومخالفات مرورية مختلفة، وحجز 17 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
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