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هاني العقبي يعتذر عن تكملة المشوار مع الرجاء

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:01 م
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هاني العقبي
هاني العقبي
أحمد تيتو
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تقدم منذ قليل هاني العقبي المدير الفني للرجاء بإعتذار لمجلس إدارة نادي الرجاء عن تكملة المشوار مع الفريق بدون توضيح أي أسباب ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي الرجاء إجتماع خلال الساعات القادمة لبحث الإستقالة.

يذكر ان نادي الرجاء قد نجح في الحصول علي 6 نقاط بعد إنتهاء الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني محتلا بهم المركز السادس بعد فوز في مباراة وتعادل في ثلاثة.

نجح لاعبية في إحراز 3 أهداف في الجولات الأربعة عن طريق سعيد أحمد في مباراة أبو قير ، وإسلام جمارك هدف في بلدية المحلة، وإبراهيم رخا في بلدية المحلة، ومني مرماة بهدفين هدف في مباراة أبو قير للإسمدة، وهدف في مباراة بلدية المحلة.

وبرز أكثر من لاعب في الثلاث جولات أبرزهم إبراهيم رخا، وحمبوزو، وأكثم سمير، وإسلام جمارك، وسعيد احمد

جدول مباريات الرجاء القادمة كالتالي:
- الأسبوع الخامس : مالية كفر الزيات مع الرجاء
- الأسبوع السادس : الرجاء مع الحمام
-الأسبوع السابع : غزل المحلة مع الرجاء
-الأسبوع الثامن : الرجاء مع دكرنس
-الأسبوع التاسع : فاركو مع الرجاء
- الأسبوع العاشر : الرجاء مع دمنهور
- الأسبوع الحادي عشر : المنصورة مع الرجاء

يذكر أن نادي الرجاء المطروحي قام بقيد 25 لاعب بقائمة الفريق لموسم 2020/2019 وضمت كل من :عمرو شعبان، وإبراهيم عيسي، ومحمد الموجي لحراسة المرمي، وسعيد أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد باستن، وإسلام جابر، وأمير صابر، وهشام صلاح، وأحمد إسماعيل، وحمد علي، وإبراهيم جمال، ومحمود قرني، وبلال جمال، وعبد الرحمن بودي، وغريب ياسر، وأكثم سمير، وإبراهيم رخا، ورزق عبد الحليم، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وعزت جمال، ومحمود عبد العاطي، وإسلام جمارك، وعبد الرحمن السويسي.
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الكلمات المفتاحية

هاني العقبي الرجاء

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