موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب أفريقيا اليوم في كأس الأمم.. وتررد قناة تايم سبورت الناقلة للماتش





يخوض منتخب مصر الأوليمبي مباراة قوية اليوم ضد منتخب جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2019 في دور النصف نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولويمبياد طوكيور 2020، وفيما نقدم لكم موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب أفريقيا اليوم وأيضًا تردد قناة تايم سبورت الناقلة للماتش.





موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب أفريقيا





تقام مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 على ملعب استاد القاهرة الدولي في السعاة 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 6:00 بتوقيت الإمارات، والساعة 9:00 مساءًا بتوقيت المغرب.





القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب أفريقيا





وتبث قناة بين سبورت اتش دي 10 " beIN Sports HD 10 " مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، كما يمكنك متابعة المباراة على قناة تايم سبورت البث الأرضي، وفيما يلي نسعرض معكم تردد قناة TIME SPORTS لمشاهدة مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب أفريقيا.





تردد قناة تيم سبورت TIME SPORTS البث الأرضي لمشاهدة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا





تردد قناة تيم سبورت TIME SPORTS البث الفضائي

استقبل قناة تايم سبورت TIME SPORTS الرياضية المصرية عبر البث الفضائي على القمر الصناعي "نايل سات"، عبر التردد (11449)، معدل الترميز (27500)، معامل تصحيح الخطأ (5/6).

تردد قناة تيم سبورت TIME SPORTS البث الأرضي

قناة تيم سبورت متاحة بدقة عالية على البث الأرضي لأجهزة التليفزيون عبر تردد UHF 32، ويحتاج استقبال القناة على التليفزيون الأرضي "إريال عادي"، ثم تقوم باستقبال دعم البث الأرضي الرقمي في شاشة التلفزيون، ثم تذهب إلى الإعدادات ثم الذهاب إلى القنوات وعمل توليف تلقائي من إعداد القناة، واختيار بحث رقمي فقط، واختيار قناة تايم سبورت.









ويذكر أن القناة تيم سبورت TIME SPORTS المصرية تنقل مباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، المقامة في مصر حاليًا وتستمر حتي 22 نوفمبر الجاري، لتكون فرصة جيدة للجمهور المصري لمتابعة مباريات منتخب مصر الأوليمبي في البطولة الإفريقية والتي وصل فيها للدور نصف النهائي للبطولة، لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا.



