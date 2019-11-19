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'الوطنية للإعلام' تمد خدمة رئيس الهندسة الإذاعية بماسبيرو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:16 م
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ماسبيرو - أرشيفية
ماسبيرو - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بالتجديد لميرفت حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية في منصبها لمدة شهرين.

وكانت المهندسة ميرفت قد وصلت لسن التقاعد القانوني "المعاش"، إلا أن رئيس الهيئة طالبها بالاستمرار في منصبها لتسيير العمل بالقطاع، وأصدر قرارًا بالمد شهرين.

يذكر أن ميرفت حسن شهدت فترة توليها قطاع الهندسة الإذاعية، العمل على تطوير الاستديوهات وصيانتها، وكذلك الانتهاء من مشروع البث الرقمي الأرضي، وإطلاق محطة تايم سبورتس.
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الكلمات المفتاحية

ميرفت حسين ماسبيرو الوطنية للإعلام الفجر

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