جدول مباريات برشلونة حتى نهاية عام 2019 (8 لقاءات نارية)

يستعد فريق برشلونة لخوض عدة مباريات هامة في الشهر نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.



ويتطلع الفريق الكتالوني من خلال هذه المباريات المحلية بالحفاظ على صدارته للدوري الإسباني "الليجا" فيما يأمل في حصد بطاقة العبور للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويخوض برشلونة عدة مباريات هامة حتى نهاية عام 2019 والتي نستعرضها كالتالي :-



ليجانيس × برشلونة 23-11-2019



برشلونة × بوروسيا دورتموند 26-11-2019



أتلتيكو مدريد × برشلونة 1-12-2019



برشلونة × ريال مايوركا 7-12-2019



إنتر ميلان × برشلونة 10-12-2019



ريال سوسيداد × برشلونة 15-12-2019



برشلونة × ريال مدريد 18-12-2019



برشلونة × ألافيس 22-12-2019