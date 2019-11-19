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جدول مباريات برشلونة حتى نهاية عام 2019 (8 لقاءات نارية)
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:53 م
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علي نبوي
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يستعد فريق برشلونة لخوض عدة مباريات هامة في الشهر نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.
ويتطلع الفريق الكتالوني من خلال هذه المباريات المحلية بالحفاظ على صدارته للدوري الإسباني "الليجا" فيما يأمل في حصد بطاقة العبور للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويخوض برشلونة عدة مباريات هامة حتى نهاية عام 2019 والتي نستعرضها كالتالي :-
ليجانيس × برشلونة 23-11-2019
برشلونة × بوروسيا دورتموند 26-11-2019
أتلتيكو مدريد × برشلونة 1-12-2019
برشلونة × ريال مايوركا 7-12-2019
إنتر ميلان × برشلونة 10-12-2019
ريال سوسيداد × برشلونة 15-12-2019
برشلونة × ريال مدريد 18-12-2019
برشلونة × ألافيس 22-12-2019
ويتطلع الفريق الكتالوني من خلال هذه المباريات المحلية بالحفاظ على صدارته للدوري الإسباني "الليجا" فيما يأمل في حصد بطاقة العبور للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويخوض برشلونة عدة مباريات هامة حتى نهاية عام 2019 والتي نستعرضها كالتالي :-
ليجانيس × برشلونة 23-11-2019
برشلونة × بوروسيا دورتموند 26-11-2019
أتلتيكو مدريد × برشلونة 1-12-2019
برشلونة × ريال مايوركا 7-12-2019
إنتر ميلان × برشلونة 10-12-2019
ريال سوسيداد × برشلونة 15-12-2019
برشلونة × ريال مدريد 18-12-2019
برشلونة × ألافيس 22-12-2019
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