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"صحة النواب" توافق على اتفاقية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:49 م
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مجلس النواب
مجلس النواب
إسلام شعراوي - عبداللطيف هيبة
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وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 482019.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر فاعلية واستدامة، من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة، وقامت الحكومة بالتفاوض على زيادة مبلغ الدفعة الأولى من المنحة من 6 ملايين دولار إلى 11 مليون و36 ألف دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 5 ملايين و36 ألف دولار أمريكي، بموجب التعديل الأول للاتفاقية المشار إليها في 2472018، والتي أقرها مجلس النواب في 15 يناير 2019، من أصل قيمة المنحة والمقدرة بنحو 29 مليون دولار أمريكي، وقد تم توقيع التعديل الثاني لاتفاقية تحسين النتائج الصحية للمجموعات رقم (304 - 263)، بإضافة مبلغ 10 ملايين دولار و50 ألف دولار أمريكي.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، والموقعة في 26 11 2018 و30 5 2019.

وتناقش الجلسة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 482019.

بالإضافة إلى تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن:
أ‌.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بمبلغ 940 ألف يورو، والموقع بتاريخ 1982019.

ب‌.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو، والموقع بتاريخ 1982019.

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