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16 قطاعاً يقود سوق الأسهم السعودية للصعود خلال تعاملات اليوم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:09 م
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية يصعد لمستوي 8019.3 نقطة مع بداية تعاملات اليوم 

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم ، الثلاثاء علي ارتفاع ، حيث صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"،  بنسبة 0.24% رابحا 19.05 نقطة ليصل إلى مستوى 8019.38 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.98% رابحا 95.02 نقطة ليصل إلى مستوى 4915.97 نقطة ،وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية نحو  39 مليون سهم بقيمة 936 مليون ريال، وارتفعت أسهم 118 شركة، فيما تراجعت 53 شركة. 
 
ارتفاع 16 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية اليوم 

وارتفع 16 قطاعا بسوق الأسهم السعودية اليوم ، والتي جاء على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.16%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.55%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%.
 

 الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية اليوم ، فقد جاء سهم "الباحة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.37%، ثم عناية نسبة 3.70%، ثم الخدمات الأرضية بنسبة 2.79%، فيما تصدر سهم "جرير" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.63% ثم ميفك ريت بنسبة 1.52%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 1.38%.
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