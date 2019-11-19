بعد إطلاقها لأول مرة.. محافظ أسيوط يترأس قافلة التنمية وحل المشكلات لتجوب المراكز





واستهدفت القافلة الأولى، مركز صدفا واستمرت لمدة 6 ساعات للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى صدفا المركزى ومتابعة سير الدراسة بمدرسة صدفا الإعدادية بنين فضلًا عن تفقد ومتابعة بعض المرافق والخدمات بالمركز وتقديم بعض المساعدات العاجلة لبعض المواطنين ضمن برنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا بالمحافظة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتفعيلًا لمبادرة "حياة كريمة" واستراتيجية التنمية الشاملة.



وضمت القافلة الأولى المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد ومحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين والدكتور أسامة حجازى وكيل مديرية الصحة ومدير عام الطب الوقائي والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم ومجدى نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وصلاح عامر مدير إدارة المواقف بالمحافظة وهشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية والمهندس عماد عزيز رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا.



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إطلاق قوافل التنمية وحل المشكلات لتجوب قرى ومراكز المحافظة اسبوعيًا وبصورة مفاجئة بمشاركة ممثلي مديريات الخدمات وقطاعات المرافق لتستهدف جميع قطاعات الخدمات والتنمية فضلًا عن مقابلة المواطنين والاستماع إلى طلباتهم وشكواهم وايجاد الحلول السريعة لها بحضور القيادات التنفيذية لحل المشكلات على الطبيعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.



انطلقت القافلة من أمام الديوان العام للمحافظة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا لتتجه إلى مركز صدفا مرور بقرى مركز أسيوط "أولاد ابراهيم والشغبة والمطيعة" وقرى "نزلة باقور والفيما" بأبوتيج حيث وجه المحافظ بإزالة كافة الاشغالات وأكوام البوص من على جوانب الطريق بصورة عاجلة وتكثيف حملات النظافة.





ثم تفقد المحافظ ومرافقوه مستشفى صدفا المركزى وتابع سير العمل بأقسام بنك الدم والاستقبال العام ودخول العمليات وعيادة الأسنان وعيادة الأمراض الصدرية والصيدلية وأصدر تعليماته بمراجعة الأدوية المنصرفة وكمياتها وخاصة بقسم الأنف والأذن ومطابقتها لدفاتر الأدوية ومراجعة كميات الأمصال فضلًا عن فحص ومطابقة دفاتر العمليات الصغرى والكبرى.

كما تفقد قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى واطمئن على حالة المرضى الصحية وتابع انتظام الأطباء والتمريض بالقسم واستمع إلى شرح من مدير المستشفى لطبيعة عمل القسم الذي يضم 18 ماكينة غسيل كلوى تعمل بنظام 3 ورديات تحت إشراف طبي متكامل ولا يوجد أي قوائم انتظار للمرضى بالقسم.





وأنهى المحافظ جولته بالمستشفى بلقاء بعض المواطنين من زوار المستشفى والمرضى موجهًا بعمل بحث اجتماعي لهم فضلًا عن تكليف التضامن الاجتماعي بالتعامل مع أحد الأشخاص بلا مأوي بقرية النخيلة وتقديم الدعم والمساعدة له من خلال فريق انقاذ أطفال الشوارع والأشخاص بلا مأوى.



وفي نهاية الجولة تفقد المحافظ مدرسة صدفا الإعدادية بنين وتابع بعض الحصص الدراسية واستمع إلى شرح بعض المدرسين وقياس مستوى الطلاب كما زار معمل التطوير التكنولوجي وتفقد دورات المياه وتابع أعمال الصيانة بالمدرسة مشددًا على الاهتمام بالأنشطة الرياضية وتفعيلها بالمدرسة واستغلال الملاعب والتجهيزات فضلًا عن دهان الحوائط والفصول وتفعيل المشاركة المجتمعية والاهتمام بالصيانة البسيطة لدورات المياه وأعمال الكهرباء والاهتمام بحنفيات الإطفاء.



ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، القافلة الأولى من قوافل التنمية وحل المشكلات والتي أطلقها لأول مرة لتستهدف جميع القرى والمراكز.