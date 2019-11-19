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بول بوجبا يرفض اللعب لريال مدريد من أجل يوفنتوس

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:07 م
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بوجبا
بوجبا
مصطفى صابر
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أفادت تقارير أن لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا قرر العودة إلى يوفنتوس في الصيف المقبل بدلاً من الانضمام إلى ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يغادر الفرنسي أولد ترافورد الصيف المقبل بعد أن زعم في يونيو أنه يريد "تحديا جديدا".

استمتع بول بوجبا بفترة إيجابية مغ اليوفنتوس في تورينو بين عامي 2012 و 2016 ، حيث فاز بأربعة ألقاب متتالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفقًا لصحيفة "لتوتوسبورت "، قرر اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إكمال الانتقال إلى يوفنتوس بدلاً من مدريد ، الذي كان يعتبر منذ فترة طويلة المرشح للتوقيع عليه.

كان المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان حريصًا على متابعة بول بوجبا عبر نافذة الانتقالات السابقة ، لكن نادي مانشستر يونايتد حافظ على تقييمها بقيمة 160 مليون جنيه استرليني لأصول الجائزة.

أشارت تقارير أخرى إلى أنه على الرغم من اهتمام لوس بلانكوس ، إلا أن بول بوجبا استقر على فكرة العودة إلى إيطاليا خلال نافذة اليوفنتوس.
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