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"بالأسود والنبيتي".. نجلاء بدر تتألق بإطلالة صباحية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:07 م
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بوابة الفجر
اسماء زقزوق
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نشرت الفنانة نجلاء أحدث صورة لها، عبر صفحتها الرسمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة صباحية مميزة تفاعل معها الجمهور.

ظهرت نجلاء بدر مرتدية فستانا باللون الأسود طويل، وتصفيف شعرها جاء عفويا، أما عن الماكياج فوضعت "ماكياج" بسيطا وهادئا، زاد من جمالها وأبرز ملامحها بشكل جميل.

تشارك الفنانة نجلاء بدر حاليا في المسلسل الدرامي الشهير "شبر ميه"، والذي يعرض على الشاشات التليفزيونية، ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة، نظرا لجمال قصته حيث يعرض ثلاث حكايات لآباء تركوا زوجتهم لظروف مختلفة، ويهتمون بأطفالهم بدون أمهاتهم، فمنهم من يتزوج سيدة أخرى، ومنهم من يهتم ويتفرغ لتربية أبنائه، وآخر يتزوج من سيدة أخرى.

مسلسل "شبر ميه"، من بطولة أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومراد مكرم، ومحمد علي رزق، وندي موسي، وإنعام سالوسة، وثراء جبيل، ورجاء الجداوي، وينتمي للمسلسلات ذات الخمسة أربعين حلقة، وهو من إخراج طارق رفعت، ومن تأليف شريف بدر الدين.

يذكر أن نجلاء بدر شاركت في دراما رمضان من خلال مسلسل "أبو جبل"، الذي دارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي مميز، حول كيفية الصراع حول المال بين الأخوة والحصول على الميراث، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ومن إنتاج تامر مرسي، ويشارك في بطولته مصطفى شعبان، ونجلاء بدر، ودياب، وحسن حسني، ومحمد علي رزق، ومحمود البزاوي، وخالد كمال، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد.
"بالأسود والنبيتي".. نجلاء بدر تتألق بإطلالة صباحية
"بالأسود والنبيتي".. نجلاء بدر تتألق بإطلالة صباحية
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