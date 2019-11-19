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السيسي: قضية جذب الاستثمارات على رأس أولويات أفريقيا (فيديو)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:07 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قضية جذب الاستثمارات على رأس أولويات القارة الإفريقية، لما تمثله من قاطرة لا غنى عنها في تحقيق التنمية الشاملة المنشودة في قارتنا الإفريقية.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا على هامش قمة مجموعة العشرين وإفريقيا ببرلين، اليوم الثلاثاء، أن قضية جذب الاستثمارات تمثل جزء لا يتجزأ من مكونات الاستقرار؛ نظرًا لأثرها الإيجابي والعابر لقطاعات الدولة، لما يصاحبها من زيادة في فرص التشغيل ونقل التكنولوجية وبناء القدرات، وبناء حالة من الثقة في الاقتصاد ككل.

وتابع، أن التأثير الايجابي لجذب الاستثمارات لا ينحصر في المحيط الأفريقي فحسب، بل تمتد أثاره عبر البحر المتوسط لجوارنا الأوروبي، وهو ما يفسر حرصنا على التحاور وتبادل الآراء بشكل متواصل في مختلف الأطر الدولية مثل اجتماعنا اليوم، بما يرسخ مفهوم أن نهوض الدول الإفريقية يحقق المنفعة المتبادلة بيننا. 
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الكلمات المفتاحية

المانيا العشرين وأفريقيا السيسي أخبار مصر

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