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إصابة جديدة تضرب قطاعات الأهلي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:44 ص
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صالح نصر
صالح نصر
علي نبوي
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كشفت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها صالح نصر، لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩، عن إصابته بتمزق في أربطة كاحل القدم اليمنى.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب فريق الشباب بالأهلي إن صالح تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل أثناء مواجهة مصر المقاصة أول أمس الأحد في دوري الجمهورية، والأشعة أثبتت عدم تعرض العظام لأية إصابة، وإنما مجرد تمزق فقط في أربطة الكاحل.

وأشار طبيب شباب الأهلي إلى أن مدة غياب صالح نصر قد تصل إلى ٣ أسابيع، يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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نادي الاهلي منتخب مصر مصر صالح نصر اصابات الاهلي اخبار الرياضة

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