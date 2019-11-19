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مصرع شخص وفقدان 11 إثر اندلاع حريقا على قارب صيد كوري جنوبي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:03 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلن خفر السواحل المحليون في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن حريقًا اندلع على قارب صيد كوري جنوبي بالقرب من جزيرة جيجو أسفر عن مصرع شخص وفقدان 11 آخرين.

وقال خفر السواحل: "اندلع الحريق في السفينة التي يبلغ وزنها 29 طنًا وعلى متنها 12 شخصًا في حوالي الساعة 22:09 بتوقيت جرينتش، مضيفًا، أن ستة من هؤلاء كانوا من مواطني كوريا الجنوبية، بينما كان الآخرون من مواطني فيتنام.

لم ينقذ رجال الإنقاذ سوى شخص واحد من الماء حتى الآن، وهو كوري يبلغ من العمر 60 عامًا ولم يكن يرتدي سترة نجاة. تم نقل الرجل إلى مستشفى في الجزيرة، حيث تم إعلان وفاته.

وحسب ما ورد، فإن عمليات الإنقاذ جارية، وقد تم نشر سفينة حربية وسفن إنقاذ وطائرات هليكوبتر في الموقع.

وفي سياق منفصل، عثر عمال الإنقاذ في كوريا الجنوبية، اليوم، على ثلاث جثث يعتقد أنها من بين المفقودين السبعة على متن مروحية تحطمت بالقرب من جزر دوكدو في البحر الشرقي، كما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت إدارة خفر السواحل في بيان: "سيواصل خفر السواحل الكوري عملية البحث والإنقاذ في البحر، مع تركيز البحرية على مهمة تحت الماء"، حسبما ذكرت وكالة أنباء"يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأضافت إدارة خفر السواحل، "باستخدام المركبات التي تعمل تحت الماء عن بعد، ستركز سفينة الانقاذ على تحديد موقع جسم الطائرة للطائرة المروحية والبحث عن من كانوا على متنها".

وجرى إرسال 18 سفينة، بما في ذلك 5 سفن تابعة للبحرية وخمس سفن تابعة لخفر السواحل، إلى مكان الحادث لتفتيش المناطق التي تمتد على بعد 37 كيلومترا جنوب جزر دوكدو.

وأضافت إدارة خفر السواحل: "بناءً على نتائج البحث، سنتعاون مع القوات البحرية للنظر في اتخاذ تدابير معقولة لإنقاذ المروحية (المغمورة) والأشخاص المفقودين".

وحددت السلطات الكورية الجنوبية، أمس الجمعة، موقعًا يُعتقد بأن الطائرة المروحية المنكوبة التابعة لقوات الإطفاء سقطت في محيطه في البحر بالقرب من جزر دوكدو المتنازع عليها مع اليابان.

وقالت السلطات الكورية الجنوبية، إن غطاسين رصدوا إشارة من جسم الطائرة المروحية، وتجري طائرات مروحية وسفن بحرية من قوات الإطفاء وخفر السواحل عملية التفتيش عن جسم الطائرة المروحية حاليا.

وكان مسؤول بإدارة الإطفاء الكورية الجنوبية قد أعلن في وقت سابق أن طائرة تابعة للإدارة تقل 7 أشخاص سقطت في البحر قبالة جزر دوكدو المتنازع عليها مع اليابان، مشيرا إلى أن الطائرة كانت تقل مصابًا من قارب صيد وزميلًا له و5 آخرين من مسؤولي الإنقاذ الكوري الجنوبي إلى مستشفى في البر الرئيسي لكوريا الجنوبية حيث سقطت بعد قليل من إقلاعها من دوكدو.
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كوريا الجنوبية سول سواحل كوريا الجنوبية خفر سواحل كوريا الجنوبية

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