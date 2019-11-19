صفقة "صربية - كرواتية" في برشلونة

يسعى نادي برشلونة لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل منافسة الفريق الكتالوني على جميع الألقاب هذا الموسم.



وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن النادي الكتالوني وضع عينه على مدافع صربي ومهاجم كرواتي لتدعيم صفوفه في يناير المقبل.



وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن الثنائي بيتكوفيتش و ميلينكوفيتش على رادار برشلونة.



وأضافت الصحيفة بأن أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة تابع السبت الماضي مهاجم دينامو زغرب برونو بيتكوفيتش مع منتخب كرواتيا.



وتابعت الصحيفة المدير الرياضي للبارسا معجب أيضا بقلب دفاع فيورنتينا الصربي نيكولا ميلينكوفيتش ويرغب في ضمه لصفوف النادي الكتالوني.



ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.