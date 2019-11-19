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خلال حملات أمنية.. ضبط 22 قضية جنائية بالمنطقة الأثرية بالهرم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:09 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن إزالة 539 مخالفة إشغالات طريق، وفي مجال مجهود البحث عن تم ضبط 22 قضية جنائية مخالفة.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن رفع 139 مخالفة اشغالات طريق، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم تنفيذ حكم جزئى، وضبط11 اشتباه، بائع متجول، 2 تسول، 2 مضايقة سائحين، وبلغ الإجمالي 16مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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