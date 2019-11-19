شاهد.. أسماء الخمليشي تحذف صورتها المثيرة وتنشر فيديوهات من داخل الجيم

أسماء الخمليشي تحذف صورتها المثيرة وتنشر فيديوهات من داخل الجيم





نشرت الفنانة المغربية أسماء الخمليشي مؤخرًا صورة مثيرة لها أثناء تدريباتها داحل صالة الجيم مع مدربها، ولاقيت الصورة هجوم حاد من جمهور السوشيل ميديا، حيث اعتبروها صورة غير أخلاقية، بسبب وضع التدريب الغير لائق مع مدرب الجيم.





أسماء الخمليشي تحذف صورتها المثيرة





وبعد الهجوم الحاد، حذف أسماء الخمليشي صورتها الغير لائقة، وردت على هجوم الجمهور في أول لقاء تليفيزوني لها بعد الحادث، موضحة بأنها طلبت من إحدى صديقاتها نشر الصورة، قائلة: "بعتها لصحبتي وقولتها انشريها".





أسماء الخمليشي تنشر فيديوهات من داخل الجيم





ونشرت أسماء الخمليشي بعض الفيديوهات لها أثناء تدريباتها في الجيم، واستعرضت رشاقتها مع مدربها، وتفاعل الجمهور مع الفيديوهات، مشيدين بلياقتها البدنية العالية واهتماهها بممارسة الرياضة.