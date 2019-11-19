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أبو الغيط: الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي والقانون الدولي لا تحدده دولة واحدة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:50 ص
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أبو الغيط
أبو الغيط
وكالات
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي، مشيرًا إلى أن القانون الدولي لا تحدده دولة واحدة.

 

وقد أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها، خلال افتتاح متنزه بالمجمع الاستيطاني غوش عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، اعتزام الحكومة الإسرائيلية بناء 8000 وحدة استيطانية جديدة في السنوات القليلة المقبلة.

 

وقال: بناء المستوطنات سيستمر إلى الأبد، وتعهد بعدم السماح بإزالة أي مستوطنة منها.

 

وتواصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ حرب الخامس من يونيو 1967 بناء المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة.

 

 وبلغ عدد المستوطنين اليهود في 2016، حوالي 407 آلاف في الضفة الغربية، و375 ألفا في القدس الشرقية، وتقدر الإحصائيات العدد في الجولان السوري بحوالي 20 ألف مستوطن.

 

وتنتقد الأطراف الدولية، ومن بينها الأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، وجود المستوطنات على الأراضي المحتلة، وقيام إسرائيل بالتوسع المستمر فيها، وبناء بؤر استيطانية جديدة، باعتبارها عقبة في طريق السلام.

 

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الكلمات المفتاحية

دولة واحدة القانون الدولي الاستيطان الإسرائيلي اسرائيل أبو الغيط

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