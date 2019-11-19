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شيرين تجري عملية جراحية في البطن.. اعرف التفاصيل (فيديو)
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:42 ص
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الفجر الفني
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كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن خضوعها لاجراء عملية جراحية في منطقة البطن، منذ فترة قصيرة، موضحة أنه كان من الصعب عليها الغناء، بسبب شدة الألم الذي كان تتعرض له جراء هذه الجراحة.
وكشفت شيرين ذلك، خلال استضافتها بببرنامج "عرب وود"، على هامش حفلها الذي أحييته في موسم الرياض بالسعودية حيث قالت: "الحقيقة أنا كنت عاملة عملية في منطقة البطن، وكان من الصعب جدا إن انا اغني، بس حب الناس وحب الجمهور بيخلي الواحد ينسي ألامه".
شيرين تثير أزمة بسبب تصريحاتها الأخيرة
وأثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب، الجدل مؤخرا بسبب تصريحاتها التي أدلت بها حيث قالت في حفل السعودية: "طالما منقدرش نستغنى عن الراجل، يبقى نسمع كلامه أحسن".
وتسب ذلك الأمر، في اغضاب العديد من متابعيها وخاصة في السعودية ووصل الأمر إلى أنعم أطلقوا هاشتاج بعنوان "اخرسي ياشيرين" وتجاهلت شيرين هذا الهاشتاج تماما ولم ترد عليه او توضح قصدها من الجملة التي اغضبت جمهورها.
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