شيرين تجري عملية جراحية في البطن.. اعرف التفاصيل (فيديو)





وكشفت شيرين ذلك، خلال استضافتها بببرنامج "عرب وود"، على هامش حفلها الذي أحييته في موسم الرياض بالسعودية حيث قالت: "الحقيقة أنا كنت عاملة عملية في منطقة البطن، وكان من الصعب جدا إن انا اغني، بس حب الناس وحب الجمهور بيخلي الواحد ينسي ألامه".









كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن خضوعها لاجراء عملية جراحية في منطقة البطن، منذ فترة قصيرة، موضحة أنه كان من الصعب عليها الغناء، بسبب شدة الألم الذي كان تتعرض له جراء هذه الجراحة.