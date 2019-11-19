"Kashmir: The Final Resolution" الفيلم الأول في الوادي بعد إلغاء المادة 370

يعد فيلم "Kashmir: The Final Resolution" هو أول فيلم في الوادي بعد إلغاء المادة 370، تم تقسيم ولاية جامو وكشمير السابقة الآن إلى منطقتين من مناطق الاتحاد - جامو وكشمير ولاداخ - اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019.





وبعد إلغاء المادة 370، التي منحت جامو وكشمير وضعًا خاصًا، يشهد الوادي تصوير أول فيلم له، كشمير: يدور القرار النهائي حول القرار التاريخي بإلغاء المادة 370 في جامو وكشمير، ويوفراج كومار مخرج سينمائي يقيم في مومباي، ظل يجري بحوثًا عن كشمير على مدى السنوات الأربع الماضية، وهو يصنع الفيلم من وجهة نظره، وأفاد المخرج الذي يدعم القرار، أن حوالي 80 في المائة من الفيلم تم تصويره.





يأمل يوفراج، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في فيلمه، أن يؤدي إلغاء المادة 370 إلى إعادة السلام إلى الوادي، وفي حديثه عن تجربته في تصوير الفيلم في جامو وكشمير بعد القرار، قال: "لم نواجه أي نوع من الصعوبة أثناء التصوير في وادي كشمير، تم ترك 20 في المائة من إكمال التصوير، نأمل أن ينتهي أمر اللقطات بعد الحصول على إذن من السلطات، وقد أصدرنا مقطع الفيديو الخاص بأغنية Chui Mubarak، وهي أغنية اندماجية بين الكشميرية والهندية، وهي متاحة على موقع يوتيوب، وقد تلقينا استجابة جيدة من الناس، وقد ألفت نيرجا بانديت موسيقى الفيلم.





أخبرنا المخرج أنه سيتم عرض الفيلم في جميع أنحاء البلاد في 26 يناير 2020. ويخطط صانعو الأفلام أيضًا لعرض الفيلم في مهرجانات دولية كبرى.





يشعر المخرج أن المادة 370 كانت أكبر عائق في تطور الدولة، وفي حديثه عن القرار، قال يوفراج كومار: "أرحب بإلغاء المادة 370، لقد كان أكبر عقبة في تطوير جامو وكشمير، أنا أؤيد تمامًا القرار الذي اتخذته حكومة مودي".





قالت ريبي كول، التي تقوم بعملها التمثيلي لأول مرة مع الفيلم، إن الفيلم يحمل رسالة جميلة من السلام والإخاء والأخوة، قالت: "أنا سعيدة جدًا بإلغاء المادة 370، لقد تم تضليل شعب كشمير حتى الآن من أجل المصالح الخاصة للأشخاص في السلطة، يجب أن يقبلوا التغيير الآن، فيلمنا يتحدث عن السلام والحب والصداقة".





يرى هريتك كول، ممثل آخر من كشمير في الفيلم، أن الفيلم سوف يستقبله شعب جامو وكشمير بحرارة.



