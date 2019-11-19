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وزيرا الاسكان والتعليم العالى يستعرضان مواقع إنشاء الجامعات التكنولوجية بالمدن الجديدة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:18 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لاستعراض المواقع المقترحة لإنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال وزير الإسكان: نهدف من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية بالمدن الجديدة، لتنمية تلك المدن، وزيادة عوامل جذب السكان إليها، وإتاحة أنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية، إضافة إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة، تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

من جانبه، أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هناك توجيهاً من القيادة السياسية، بالتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية بالمدن الجديدة، وذلك بعد نجاح تجربة الجامعات التكنولوجية التى تم تنفيذها على أعلى مستوى، موضحاً أنه سيتم اختيار التخصصات بتلك الجامعات بما يخدم الأنشطة المتواجدة بالمنطقة المحيطة بالجامعة، وإعداد جيل من الطلاب المتخصصين فى جميع المجالات.



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