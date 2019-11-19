أسماء الخمليشي تُثير غضب جمهورها عبر إنستجرام.. فما السبب؟!

أثارت الفنانة المغربية أسماء الخمليشي، غضب جمهورها عبر إنستجرام، بعد نشر صورتها مع مدربها في الجيم.





ونشرت أسماء الخمليشي عبر صفحتها الرسمية صورة لها في الجيم وهي تقف وقفة مثيرة، كما حرصت على نشر صورة مع مدربها وهذه الصورة أغضبت جمهورها كثيرا.





ولم تستسلم أسماء الخمليشي للاتقادات الموجهة لها، بخصوص الصور المنتشرة، ولكنها ردت على الفور في برنامج "هاشتاغ بيناتنا" على قناة "ميدي 1 تيفي"، أن الصورة نشرتها بغرض كونها في الجيم وتقوم بتدريبات رياضية، وليس غرضها الاستعراض.





ونفت أسماء الخمليشي نشر الصورة بنفسها، ولكن صديقاتها المقربة هي من قامت بنشر الصورة بناء على طلب من الأولى، والجمهور اعتبرها صورة مخلة وعلق تعليقات سلبية ليس لها داعي -على حد قولها-





وعلق متابعين اسماء الخمليشي على الصورة المتداولة بأنها مثيرة ولا يصح نشرها مُطلقا، بجانب صوررها مع المدرب الغير لائقة.





أسماء الخمليشي هي ممثلة مغربية من مواليد 18 يونيو 1971 بمدينة تارجيست، ومن أشهر أفلامها السينمائية الملح والسكر، وشاركت في عمل سلسلة كوول سانتر، وفيلم محاكمة امرأة.