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شاهد.. محتجون يسقطون طائرة تابعة للشرطة في تشيلي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
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احتجاجات في تشيلي
احتجاجات في تشيلي
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نشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر أن عدد من المتظاهرين في تشيلي نجحوا في إسقاط طائرة مسيرة تابعة للشرطة بطريقة بسيطة للغاية.

 

ووجه المتظاهرون، أقلام الليزر الأخضر صوب الطائرة التي كانت تحلق فوقهم، وبعد ثوان من توجيه الليزر صوب الطائرة، سقطت على الأرض ببطء، وسط هتافات الانتصار.

 

وقد أوضح كريستوفر وليامز، وهو رئيس تنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا مكافحة الطائرات دون طيار، أن الليزر ربما يكون قد "أعمى المتحكم بالدرون".

 

وقال: "إذا كانت الطائرة من دون طيار تقاد عن بعد، فإن أشعة الليزر يمكن أن تكون قد أثرت على رؤية المتحكم بها، مما أدى إلى سقوطها".

 

أما الاحتمال الآخر هو أن أشعة الليزر تسببت في حدوث خلل في أجهزة استشعار "الدرون".

 

وتشهد تشيلي احتجاجات واسعة عقب إعلان زيادة نسبتها 3.75 بالمئة على رسوم تذاكر المترو، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

 لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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طريقة بسيطة تشيلي اسقاط طائرة احتجاجات في تشيلي

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