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حالة الطقس اليوم.. الأرصاد الجوية تصدر بيانا مهما

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:12 ص
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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
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أصدرت الأرصاد الجوية بيانا مهما بشأن حالة لطقس اليوم الثلاثاء الموافق 19/11/2019، موضحة فيه حالة الطقس في النهار والليل ودرجات الحرارة بجميع المحافظات.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم معتدل على كافة الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلًا، معلنة عن حالة الطقس في النهار، حيث تتعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة تعيق الرؤية على الطرق السريعة، والسحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر، كاشفة عن حالة الطقس في الليل؛ حيث نشهد طقس بارد في ساعات الليل المتأخرة يدفعنا لارتداء الملابس الشتوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن البحرين المتوسط والأحمر حالة الرياح فيهما تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر

القاهرة 18 26

شبين الكوم 18 25

طنطا 18 25

دمنهور 18 25

الإسكندرية 18 25

بلطيم 19 25

مطروح 15 25

بورسعيد 20 24

دمياط 21 24

الزقازيق 19 26

الاسماعيلية 17 26

السويس 18 26

العريش 17 23

شرم الشيخ 22 28

الغردقة 20 27

مرسى علم 21 28

الفيوم 18 28

بني سويف 18 28

المنيا 14 28

أسيوط 14 28

سوهاج 16 28

قنا 16 29

الأقصر 17 29

أسوان 18 30
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