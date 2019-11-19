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محمود حميدة رجل مخابرات في أحدث أفلامه.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:26 ص
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محمود حميدة
محمود حميدة
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يظهر النجم محمود حميدة في شخصية لواء في المخابرات العامة، في فيلم "العارف"، ويقوم "حميدة" بمطاردة أحمد عز في الفيلم، ليتعاونا معا في النهاية، ويكشفان العديد من الأسرار.

ويعرض فيلم "العارف" منتصف العام المقبل، ويُشارك في بطولة العمل كل من أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

وفيلم العارف من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتدور أحداث الفيلم حول قضية الحروب فى وقتنا المعاصر، لاسيما حرب العقول التى تتعرض لها الشعوب، وما يتعلق من سيطرة القراصنة.

وآخر أعمال محمود حميدة السينمائية هو فيلم "حرب كرموز"، للمخرج بيتر ميمي وبطولة أمير كرارة، وفتحى عبد الوهاب ومصطفى خاطر، وحقق العمل نجاحا مذهلا.
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محمود حميدة فيلم العارف احمد عز احدث افلام محمود حميدة

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