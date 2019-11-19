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هام جدا.. شروط جديدة في تأشيرات العمل بالسعودية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:19 ص
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السعودية - ارشيفية
السعودية - ارشيفية
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أنهت وزارة العمل السعودية، 68 مبادرة عملت عليها خلال الأشهر الماضية، ويجري العمل على إطلاق 32 مبادرة لتخدم القطاع الخاص، حسبما أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي.

 

ولفت وزير العمل السعودي، إلى أنه تم التوقيع على عدد من المبادرات مع القطاع الصحي والزراعي لتوفير 55 ألف وظيفة للشباب والفتيات في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه يوجد في المملكة 1000 مكتب استقدام إضافة لـ 35 شركة استقدام.

 

وأشار وزير الراجحي، خلال لقاء مفتوح بالغرف السعودية في حائل إلى أن الوزارة أطلقت منصة قوى لتقديم خدمات الوزارة في قطاع الأعمال والتي تصل إلى 120 خدمة منها 70 خدمة تعمل الآن، بينما سيكتمل العمل ببقية الخدمات خلال الخمسة أشهر القادمة.

 

وأوضح الراجحي أنه ابتداءً من الشهر القادم سيتم إطلاق التأشيرات التأسيسية عبر منصة "قوى" وهي تأشيرات لا تتطلب وجود أي سعودي بالمنشأة للحصول على التأشيرات، حيث يتم منح المنشأة الجديدة مهلة 12 شهراً لتأسيسها دون المطالبة بتوظيف سعودي، وبعد ذلك تحتاج للترقية للنطاق المتوسط المناسب للمنشأة.

 

وأفاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص بمبدأ الشراكة والتكامل لتحقيق نتائج مستدامة ومثمرة لسوق العمل وبما يعزز من نمو قطاع الأعمال، ويحقق التوطين المستدام ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن فيه، مؤكداً الشراكة الاستراتيجية التنموية مع قطاعات الأعمال في المناطق كافة، لافتاً إلى أن البرامج والمبادرات التي رسمتها الوزارة تأتي بهدف تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، ورفع مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية وسط بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة.

 

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