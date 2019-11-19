مالطا تعتقل الوسيط المشتبه به في مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا 2017

كشف مصدر بشرطة جزيرة مالطا، اليوم الثلاثاء، أن رجلًا يشتبه في أنه الوسيط في مقتل الصحفية المالطية، دافني كاروانا جاليزيا، اُعتقل في خطوة كبيرة محتملة إلى الأمام في التحقيق.





وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، يُعتقد أن الوسيط، وهو الشخص المشتبه في ارتكابه جريمة قتل دافني كاروانا جاليزيا، مرتبط بالرجال المتهمين بتنفيذ عملية القتل، وكذلك أولئك الذين ساعدوا في شراء العبوة الناسفة المستخدمة في العملية.





وذكرت صحيفة "تايمز أوف مالطا"، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تدرس العفو إذا كان الوسيط المشتبه به يمكن أن يقود المحققين إلى العقل المدبر.





وقال مصدر بالشرطة على دراية مباشرة بالأمر، إن الاعتقال تم يوم الخميس كجزء من تحقيق منفصل.





قُتلت دافني كاروانا جاليزيا، التي كتبت مدونة لمكافحة الفساد، في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من العاصمة المالطية فاليتا في أكتوبر 2017 - جريمة قتل هزت أوروبا وأثارت تساؤلات حول سيادة القانون في الجزيرة المتوسطية.





وقد قال مسؤولون من محكمة فى مالطا الثلاثاء 17 يوليو الماضي، إن ثلاثة رجال سيمثلون أمام المحكمة بسبب مزاعم عن تورطهم فى قتل الصحفية دافنى كاروانا جاليزيا بعد أن أصدر النائب العام بالجزيرة عريضة اتهام ضدهم، حسب وكالة "رويترز".





ووفقًا لـ "رويترز"، تأتى عريضة الاتهام، في تلك الأثناء، قبل أيام من موعد نهائى يسمح للمتهمين الذين لم تحدد لهم رسميا مواعيد محاكمة فى غضون 20 شهرا بالخروج بكفالة.





ويتهم فنسينت مسقط وشقيقاه ألفريد وجورج ديجورجيو بزرع قنبلة وتفجيرها فى سيارة كاروانا جاليتسيا قرب فاليتا عاصمة مالطا يوم 16 أكتوبر عام 2017.





وقال المتهمون الثلاثة، إنهم غير مذنبين أثناء إجراءات جمع الأدلة التى سبقت محاكمتهم، ولم يعرف متى ستبدأ المحاكمة.





وكان مقتل الصحفية البارزة التى تكتب مدونة عن محارب الفساد قد أغضب أوروبا وأثار الشكوك بشأن حكم القانون فى الجزيرة الواقعة فى البحر المتوسط.





دافني كاروانا جاليزيا، مواليد 26 أغسطس 1964 - 16 أكتوبر 2017 في مالطا، هي صحافة استقصائية ومدونة مالطية.





أسهمت دافني كاروانا جاليزيا، بكفاءة في كشف الفضائح السابقة في مالطا، والمعروفة بوثائق بنما. مما أدى لمقتلها أمام منزلها بعد انفجار سيارة مفخخة في 16 أكتوبر 2017.



