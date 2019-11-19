Advertisements
Advertisements
Advertisements

مالطا تعتقل الوسيط المشتبه به في مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا 2017

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
كشف مصدر بشرطة جزيرة مالطا، اليوم الثلاثاء، أن رجلًا يشتبه في أنه الوسيط في مقتل الصحفية المالطية، دافني كاروانا جاليزيا، اُعتقل في خطوة كبيرة محتملة إلى الأمام في التحقيق.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، يُعتقد أن الوسيط، وهو الشخص المشتبه في ارتكابه جريمة قتل دافني كاروانا جاليزيا، مرتبط بالرجال المتهمين بتنفيذ عملية القتل، وكذلك أولئك الذين ساعدوا في شراء العبوة الناسفة المستخدمة في العملية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف مالطا"، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تدرس العفو إذا كان الوسيط المشتبه به يمكن أن يقود المحققين إلى العقل المدبر.

وقال مصدر بالشرطة على دراية مباشرة بالأمر، إن الاعتقال تم يوم الخميس كجزء من تحقيق منفصل.

قُتلت دافني كاروانا جاليزيا، التي كتبت مدونة لمكافحة الفساد، في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من العاصمة المالطية فاليتا في أكتوبر 2017 - جريمة قتل هزت أوروبا وأثارت تساؤلات حول سيادة القانون في الجزيرة المتوسطية.

وقد قال مسؤولون من محكمة فى مالطا الثلاثاء 17 يوليو الماضي، إن ثلاثة رجال سيمثلون أمام المحكمة بسبب مزاعم عن تورطهم فى قتل الصحفية دافنى كاروانا جاليزيا بعد أن أصدر النائب العام بالجزيرة عريضة اتهام ضدهم، حسب وكالة "رويترز".

ووفقًا لـ "رويترز"، تأتى عريضة الاتهام، في تلك الأثناء، قبل أيام من موعد نهائى يسمح للمتهمين الذين لم تحدد لهم رسميا مواعيد محاكمة فى غضون 20 شهرا بالخروج بكفالة.

ويتهم فنسينت مسقط وشقيقاه ألفريد وجورج ديجورجيو بزرع قنبلة وتفجيرها فى سيارة كاروانا جاليتسيا قرب فاليتا عاصمة مالطا يوم 16 أكتوبر عام 2017.

وقال المتهمون الثلاثة، إنهم غير مذنبين أثناء إجراءات جمع الأدلة التى سبقت محاكمتهم، ولم يعرف متى ستبدأ المحاكمة.

وكان مقتل الصحفية البارزة التى تكتب مدونة عن محارب الفساد قد أغضب أوروبا وأثار الشكوك بشأن حكم القانون فى الجزيرة الواقعة فى البحر المتوسط.

دافني كاروانا جاليزيا، مواليد 26 أغسطس 1964 - 16 أكتوبر 2017 في مالطا، هي صحافة استقصائية ومدونة مالطية.

أسهمت دافني كاروانا جاليزيا، بكفاءة في كشف الفضائح السابقة في مالطا، والمعروفة بوثائق بنما. مما أدى لمقتلها أمام منزلها بعد انفجار سيارة مفخخة في 16 أكتوبر 2017.

في أبريل 2018، أصدر اتحاد يضم 45 صحفيًا دوليًا "مشروع دافني"، وهو تعاون لإكمال عملها التحقيقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مالطا دافني كاروانا جاليزيا جزيرة مالطا الصحفية دافني كاروانا جاليزيا

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 20 ساعة

رسالة خاصة من شوقي غريب للجماهير المصرية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 19 ساعة

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

منذ حوالي 17 ساعة

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يوم

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 3 ساعات

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل صفقة عسكرية لمصر تقلق أمريكا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

بلغاريا: جريمة وحشية تودي بحياة صحفية تلفزيونية

مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بإدلب السورية

مالطا: كشف هوية مدبري اغتيال صحفية مناهضة للفساد

ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى الموصل لـ 5 قتلى و 8 مصابين

مالطا توافق على نقل 65 مهاجراً من سفينة ألمانية إلى أحد موانئها

مالطا تحاكم 3 أشخاص بتهمة قتل صحفية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:28 م

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status