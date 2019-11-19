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محمد صلاح يضيء في سماء أوروبا.. هل أصبح الفرعون أفضل محترف عربي؟

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:15 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
محمد حسين
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شهدت أوروبا تألق العديد من نجوم الكرة العربية علي أراضيها ، حيث قدم نجمنا المصري أحمد حسام ميدو مستوي رائع في الأراضي الأوروبية ، وقدم محمد زيدان أداء راقيا في الدوري الألماني "البوندسليجا" وأخيرا الجزائري رياض محرز والفرعون المصري محمد صلاح .

 

ما قدمه صلاح مع بازل السويسري

 

انتقل محمد صلاح من صفوف المقاولين العرب إلي بازل السويسري في ١٠ ابريل ٢٠١٢ لتبدأ رحلة الفرعون المصري الاحترافية في أوروبا ، حيث شارك مع بازل في ٧٩ مباراة سجل من خلالهم ٢٠ هدفا ، وحقق لقب الدوري السويسري وحقق أفضل لاعب في الدوري السويسري .

 

ما قدمه صلاح مع تشيلسي

 

وانتقل صلاح إلي تشيلسي بعد فترة تألق كبيرة وبعد تسجيله للأهداف في مرمي تشيلسي ذهابا وإيابا حاول جوزيه مورينيو أن يضمه إلي الفريق اللندني بعد تصريح مثير قائلا: "الآن نضمن أن صلاح لن يهز شباكنا مجددا"..

وخاض مع تشيلسي ١٩ مباراة رسمية سجل من خلالهم هدفين .

 

ما قدمه صلاح مع فيورنتينا الايطالي

 

وانتقل صلاح إلي فيورنتينا الايطالي بعد المستوي المتواضع الذي ظهر عليه في تشيلسي تحت قيادة مورينيو ليعطي لنفسه الظهور مجددا علي الساحة الاوروبية من بوابة فورنتينا حيث خاض معهم ٢٦ مباراة سجل ٩ أهداف في موسم تحت عنوان عودة الفرعون المصري إلي التألق مجددا .

 

ما قدمه صلاح في روما

 

وانتقل صلاح إلي روما بعد أن أثبت قوته في الدوري الإيطالي مع فورنتينا ليخطف أنظار المدرب الإيطالي لنادي روما سباليتي الذي قد تطور معه صلاح كثيرا في تسجيل الأهداف والمراوغات وشارك صلاح مع روما في ٨٣ مباراة سجل فيهم ٣٤ هدفا وقدم موسما استثنائيا مع الذئاب .

 

ما قدمه صلاح في ليفربول

 

وانتقل صلاح إلي ليفربول ليتحول صلاح الي لاعب سوبر ستار من طينة الكبار ويتنافس مع أفضل اللاعبين ف العالم ويترشح علي جائزة البالون دور وجائزة الافضل في العالم والأفضل في اوروبا ويفوز بالحذاء الذهبي مرتين متتاليين في الدوري الانجليزي ويفوز بحائزة افضل لاعب في الدوري الانجليزي ويكتب التاريخ مع الريدز في الفوز بالبطولة الأغلي تاريخيا للفرق ألا وهي بطولة دوري أبطال أوروبا

وخاض مع ليفربول ٤٦ مباراة سجل من خلالهم ٤١ هدفا.

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محمد صلاح رياضة الدوري الانجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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