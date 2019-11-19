البيت الأبيض: "ترامب" يدرس ترشيح عدة أفراد لشغل مناصب رئيسية في إدارته

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيرشح عدة أفراد لشغل مناصب رئيسية في إدارته، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".





على وجه الخصوص، قال البيان، الذي صدر في وقت متأخر يوم الاثنين، إن "جيه. ستيفن دود،"، من ولاية فلوريدا سيتم ترشيحه ليكون المدير الأمريكي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، و"جيسون ميونج-لك تشونج" من فرجينيا، سيتم ترشيحه ليكون المدير الأمريكي لبنك التنمية الآسيوي برتبة سفير.





وأضاف البيان، تم تأكيد "دود" كمدير تنفيذي أمريكي لبنك التنمية الأفريقي في أكتوبر 2017، حيث يرأس حاليًا لجنة التدقيق والتمويل بالبنك. وبهذه الصفة، يُقال، أنه يُقيم مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء إفريقيا ويتعاون مع الحكومات الأفريقية في المسائل المالية والنقدية.





قبل العمل في بنك التنمية الأفريقي، عمل لعدة عقود كمؤسس وكبير تنفيذي في تجارة القطاع الخاص واللوجستيات والتمويل.





يشغل "تشونج"، حاليًا، منصب المدير التنفيذي المناوب للولايات المتحدة في مجلس إدارة بنك التنمية الآسيوي (ADB).





قبل تعيينه في بنك التنمية الآسيوي، شغل "تشونج" منصب نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية في الشؤون العامة.





وبحسب ما ورد، يشتمل ملفه الشخصي على أمور تتعلق بتمويل التنمية والتجارة والعلاقات الثنائية بين وزارة الخزانة الأمريكية ووزارات المالية الخارجية.





عمل "تشونج"، سابقًا أيضًا، في الحملة الانتخابية لـ "ترامب" واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.





وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الإثنين، أنه على استعداد للإدلاء بشهادته في التحقيق بشأن قضية "المساءلة" حول تعامله مع أوكرانيا، "على الرغم من أنه لم يفعل أي شيء خطأ".





كما انتقد الرئيس الجمهوري على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" التحقيق في الإقالة، وهاجم الشهود بالاسم؛ نفيًا ارتكاب أي مخالفات.





وقالت رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي"، يوم الأحد الماضي، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، إن "ترامب" لديه كل الفرص لعرض قضيته، بما في ذلك الحضور أمام جلسات لجنة الاستخبارات.



