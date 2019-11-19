رسالة خاصة من شوقي غريب للجماهير المصرية

وطالب غريب الاعلام والجماهير المصرية دعم ومساندة الفريق القومي في هذه المباراة الهامة والتي يعني الفوز بها الصعود للأولمياد مباشرة، وذلك بعد التصريحات التي نالت نجم الفريق مصطفى محمد هداف المنتتخب وقال غريب عن تلك الانتقادات: "مصطفى محمد لن يلتفت لمثل هذه الانتقادات فهو لاعب مهم في تشكيل الفراعنة خلال فعاليات البطولة،

أثق في قيادته للفريق للتأهل إلى النهائي وبلوغ أولمبياد طوكيو المقبل".