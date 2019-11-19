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رسالة خاصة من شوقي غريب للجماهير المصرية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:36 ص
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شوقي غريب
شوقي غريب
على شحاتة
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تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن صعوبةمواجهة فريق جنوب إفريقيا اليوم في اطار مبارايات الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا تحت 23 عاما المقامة في مصر والتي يتأهل منها ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.

شوقي غريب يطلب من الجماهير المصرية المساندة 
وطالب غريب الاعلام والجماهير المصرية دعم ومساندة الفريق القومي في هذه المباراة الهامة والتي يعني الفوز بها الصعود للأولمياد مباشرة، وذلك بعد التصريحات التي نالت نجم الفريق مصطفى محمد هداف المنتتخب وقال غريب عن تلك الانتقادات: "مصطفى محمد لن يلتفت لمثل هذه الانتقادات فهو لاعب مهم في تشكيل الفراعنة خلال فعاليات البطولة، أثق في قيادته للفريق للتأهل إلى النهائي وبلوغ أولمبياد طوكيو المقبل".

وأضاف: رد اللاعب سيكون في الملعب، ولا حاجة للتأكيد على قدرات مصطفى محمد خاصة أنه هداف البطولة وأفضل لاعب في الدور الأول، وأثق في مصطفى محمد فهو مستقبل كرة القدم المصرية في مركز المهاجم".

ويتصدر مصطفى محمد قائمة هدافي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما برصيد 4 أهداف في 3 مباريات.

ولم يسبق للمنتخب المصري التأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، وتقام في مصر حاليا النسخة الثالثة من المسابقة، ويحتاج منتخب الفراعنة إلى التأهل للمباراة النهائية من أجل ضمان الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكانت أفضل نتائج المنتخب المصري الحصول على برونزية أول نسخة عام 2011 والتأهل إلى أولمبياد لندن 2012.



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