موعد مباراة المغرب وبوروندى اليوم الثلاثاء 19/11/2019 بتصفيات أمم إفريقيا2021 والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب المغربي ، مواجهة صعبة عندما يصتطدم بمنتخب بوروندى ضمن مباريات الجولة الثانيه من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، فى مباراة يسعى فيها أسوط الأطلسي للفوز بالثلاث نقاط الأولى لهم بالمجموعه، بعد التعادل خلال المباراة السابقة.