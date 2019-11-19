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موعد مباراة المغرب وبوروندى اليوم الثلاثاء 19/11/2019 بتصفيات أمم إفريقيا2021 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:10 ص
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منتخب المغرب
منتخب المغرب
علي شحاتة
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يخوض المنتخب المغربي ، مواجهة صعبة عندما يصتطدم بمنتخب بوروندى ضمن مباريات الجولة الثانيه من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، فى مباراة يسعى فيها أسوط الأطلسي للفوز بالثلاث نقاط الأولى لهم بالمجموعه، بعد التعادل خلال المباراة السابقة.

موعد مباراة المغرب وبوروندى بتصفيات كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة لها
وقام مباراة المغرب وبوروندي على ملعب رواجاسور فى تمام الساعه الثالثه عصرا بتوقيت القاهرة والرابعه عصرا بتوقيت السعودية والخامسة مساءا بتوقيت الإمارات والثانيه عصرا بتوقيت جرينتش،يذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب أمام بوروندى
حراسة المرمى : ياسين بونو
خط الدفاع : نصير مزراوى، يونس عبدالحميد، رومان سايس، أشرف حكيمي
خط الوسط : سفيان مرابط، نور الدين مرابط، عادل تعرابت، سليم، حكيم زياش
خط الهجوم : يوسف النصيري

ترتيب المجموعة قبل مباراة منتخب المغرب وبوروندى بتصفيات كأس الأمم الإفريقية
إفريقيا الوسطى ثلاث نقاط
المغرب نقطة
موريتانيا نقطة.
بوروندى بلا نقاط.
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