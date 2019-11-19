النصر السعودي يكشف حقيقة رحيل عبدالرازق حمدالله

نفى مسؤولو نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، ما تردد حول رحيل المغربي عبدالرازق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي السد القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكد مصدر داخل إدارة النصر بتصريحات صحفية اليوم، أن حمدالله لم يطلب الرحيل وأنه مستمر مع الفريق، بالمرحلة المقبلة وأن كل ما يثار ليس له أي أساس من الصحة".





وأضاف المصدر، أن حمدالله تربطه علاقة قوية بينه وبين الجماهير، كونه أحد أهم الأعمدة داخل الفريق، ولا يمكن التفريط في خدماته تحت أي ظرف بالوقت الحالي".





واختتم المصدر، "كل هذه الإشاعات نابعة كون طلب اللاعب زيادة راتبه في بداية الموسم وهذا حقه، وتم الاتفاق خلاله مع مجلس الإدارة، وتم ترضيته وإنهاء الأمر".





وأشارت تقارير صحفية عن إقتراب السد القطري من الحصول على خدمات المهاجم المغربي عبدالرازق حمدالله، تحسبا لرحيل الجزائري بغداد بونجاح، بالانتقالات المقبلة.





وكان المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، أنهى مشواره الدولي، بعدما اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب بلاده "أسود أطلس".





وقال حمدالله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" : "السلام عليكم ورحمة الله، لقد قررت أن اعتزل اللعب دوليًا".



