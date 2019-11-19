فان دايك يغيب عن مواجهة هولندا وأستونيا بتصفيات اليورو

تتجه أنظار متابعي كرة القدم على مستوى العالم مساء، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر نحو ملعب "يوهان كرويف أرينا" لمتابعة مباراة منتخب هولندا ونظيره منتخب أستونيا ضمن ختام مباريات المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.





وتأهل المنتخب الهولندي بقيادة المدرب رونالد كومان للنهائيات رسمياً الجولة الماضية بفضل التعادل السلبي الذي إنتزعه منتخب الطواحين أمام المنتخب الأيرلندي الشمالي من قلب العاصمة بلفاست، ليرافق المنتخب الألماني المتأهل أيضاً عن تلك المجموعة عقب الفوز على منتخب روسيا البيضاء.





ويسعى رجال كومان لختام التصفيات بشكل جيد وبعرض قوي، وستكون الفرصة سانحة لذلك أمام أستونيا المتواضعة.





غياب فان دايك عن منتخب هولندا





وسيكون أبرز غيابات المنتخب الهولندي هو غياب قائده، ونجم دفاع نادي ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك الذي غادر معسكر هولندا بعد التأهل رسمياً، وذلك لأسباب شخصية.





التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا أمام أستونيا





وسيشهد تشكيل المنتخب الهولندي بعض التغييرات، كون ابمباراة تحصيل حاصل ولا تمثل أي أهمية للفريقين.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل المدرب كومان للمباراة على النحو التالي:





حراسة المرمى: ياسبر سيليسن

خط الدفاع: دينزيل دومفريس - ماتياس دي ليخت - ناثان آكي - دالي بليند.

خط الوسط: دوني فان دي بيك - فرانكي دي يونج - جيورجينو فينالدوم

خط الهجوم: كوينسي بروميس - ستيفان بيرجيوس - فوت فيروست.

تشكيل منتخب أستونيا لمواجهة منتخب هولندا





ومن المتوقع أن يخوض المدرب كارل فولايد المباراة بالأسماء التالية:





حراسة المرمى: ماتيفي إيجونين

خط الدفاع: جيرت كامس - نيكيتيا بارانوف - إنار ياجير - أرتور بيك

خط الوسط: ميكيل أينسالو - فلاديسلاف كريدا - ماتياس كايت.

خط الهجوم: ساندير بوري - هنري أينر - فرانك ليفاك.





موعد مباراة هولندا وأستونيا والقنوات الناقلة





تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق علي محمد علي، ويدير اللقاء الحكم الإيطالي دافيدي ماسا.





ترتيب المجموعة الثالثة قبل ختام التصفيات





1- ألمانيا 18 نقطة

2- هولندا 16 نقطة

3- أيرلندا الشمالية 13 نقطة

4- روسيا البيضاء 4 نقاط