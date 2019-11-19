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موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية اليوم الثلاثاء 19-11-2019 بتصفيات أمم أفريقيا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:59 ص
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منتخب تونس
منتخب تونس
السيد علي
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يواجه المنتخب التونسي نظيره غينيا الاستوائية، اليوم الثلاثاء الموافق 19-11-2019  بتصفيات بطولة كأس الأمم الافريقية 2021 بالكاميرون.

ملعب مواجهة تونس وغينيا الاستوائية بتصفيات الكان

ويحتضن ملعب "مالابو" الجديد بغينيا الاستوائية أحداث مواجهة منتخبهم أمام تونس ، وسط حضور جماهيري متوقع أن يكون كبير اليوم الثلاثاء.

موعد مواجهة تونس وغينيا الاستوائية 

تقام مواجهة منتخب تونس ضد نظيره غينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تعرف على القنوات الناقلة لمواجهة تونس أمام غينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا

يتم بث مواجهة المنتخب التونسي أمام نظيره غينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا، عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2، كما يقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لأحداث اللقاء، ويقوم بالتعليق على مباراة منتخب تونس ضد منتخب غينيا الاستوائية المعلق الرياضي عصام الشوالي.

فيما إستهل منتخب تونس مشواره فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، بالفوز على ليبيا بنتيجة 4 – 1 فى المواجهة العربية التى جمعتهما على ملعب "رادس" بالعاصمة التونسية ضمن منافسات الجولة الأولي.

يذكر أن الاتحاد الافريقي قد أعلن عن نظام التأهل في التصفيات الجاريه، حيث يتأهل كل من المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني فى كل مجموعة للنهائيات وفي حالة احتلال منتخب الكاميرون المركزين الأول أو الثاني بمجموعته، أما في حالة تواجده في المركزين الثالث أو الرابع، فسوف يتأهل أفضل 11 منتخبا حاصلا على المركز الثانى فى المجموعات الـ12 بالإضافة لمتصدري تلك المجموعات.


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