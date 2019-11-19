ننشر رابط التسجيل في وظائف مدارس المتفوقين

أعلنت وحدة دعم مدارس المتفوقين (STEM) عن حاجتها إلى وظائف للعمل مدرسين في تخصصات الرياضيات والعلوم (فيزياء، أحياء، كيمياء، جيولوجيا) فقط.





وقالت "مدارس المتفوقين"، في بيان لها، إن المتقدم بعد التسجيل الإلكتروني، يجب عليه الحضور إلى المقر الرئيسي للأكاديمية المهنية للمعلمين، لإجراء الإختبار والمقابلة الشخصية مع مستشار المادة.





وحددت مواعيد الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الخميس الموافق 21/11/2019 لتخصص الرياضيات، كما حددت موعد الساعة التاسعة صباحاً، يوم الاحد الموافق 24/11/2019 لتخصصات العلوم.





ووضعت عدة شروط للتقدم، وهي كالأتي:

أن يكون المتقدم من المعلمين المعينين بوزارة التربية والتعليم (بالتعليم العام فقط) بمراحل التعليم الإعدادي والثانوي العام فقط وأن تكون المرحلة موضحة في صحيفة الحالة الوظيفية حديثة ومعتمدة.





ألا يكون المتقدم من العاملين بالتعليم الفني أو الأزهر الشريف.





أن يحضر المتقدم في الموعد المحدد لإجراء الإختبار والمقابلة ، ومعه أصل صحيفة حالة وظيفية حديثة معتمدة (موضحاً بها المرحلة ومادة التخصص) + صورة بطاقة الرقم القومي.



